Foto: Darmstadt. Porträts von Insekten stehen im Mittelpunkt der Ausstellung »Microsculpture« von Levon Biss im hessischen Darmstadt. Die in Auflösung und Größe einmaligen Fotos des Briten rücken Insekten aus der Sammlung des Oxford University Museum of Natural History in ein neues Licht. Sie zeigen die Schönheit der Tiere ebenso wie die oft unerwarteten, teils bizarren Oberflächenstrukturen und machen so die Komplexität der evolutionären Anpassungen deutlich. Die Schau im Hessischen Landesmuseum ist noch bis zum 8. August zu sehen. dpa/nd Foto: dpa/Claus Voelker