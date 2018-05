Für alle Berliner Bürger soll im kommenden Jahr eine Biotonne an ihrem Haus bereitstehen. Der Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) beschloss, die Pflichttonne für Bioabfall zum 1. April 2019 einzuführen. Diese Vorgabe macht auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes. Per Ausnahmegenehmigung werde es aber weiterhin möglich sein, Küchenabfälle im eigenen Garten zu kompostieren und auf eine Biotonne zu verzichten, sagte BSR-Vorstandschefin Tanja Wielgoß am Donnerstag. Die zusätzlichen Kosten für die flächendeckende Biosammlung sollen über einen Erhöhung des Ökotarifs der Müllabfuhr finanziert werden. Pro Haushalt und Monat würden die Gebühren »um einen mittleren zweistelligen Centbetrag steigen«, kündigte Wielgoß an. dpa/nd