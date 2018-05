Um das Rentenniveau wie von der Großen Koalition geplant abzusichern, reichen allein die Beiträge der gesetzlich Rentenversicherten nicht mehr aus. Die Aufgabe der Kommission besteht darin, Modelle für die Rente nach 2025 zu entwickeln. Sie soll »die Stellschrauben der Rentenversicherung in ein langfristiges Gleichgewicht bringen«, heißt es im Koalitionsvertrag. Am 6. Juni ist die konstituierende Sitzung geplant. Im März 2020 soll das Gremium seinen Bericht vorlegen. epd/nd Seiten 4 und 6

Berlin. Eine Kommission aus Politikern, Gewerkschaftern, Unternehmern und Wissenschaftlern soll bis 2020 ein zukunftsfähiges Rentenmodell erarbeiten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellte am Donnerstag in Berlin die Mitglieder des Gremiums vor, deren Vorsitz die früheren Bundestagsabgeordneten Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und Karl Schiewerling (CDU) übernommen haben. »Wir brauchen eine Rentenpolitik für heute, für morgen und auch für übermorgen, auf die sich Großeltern, Eltern und Enkel verlassen können«, sagte Heil.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Polizeirazzia nach verhinderter Abschiebung in Ellwangen sorgt für Debatte

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!