Der König ist tot, lang lebe der König. Wir können aufatmen. Cambridge Analytica ist pleite und gründet die alte Firma unter neuem Namen neu. Facebook gibt es unter altem Namen immer noch, aber Datensammeln geht jetzt anders. Manche Könige haben es eben nötiger als andere. Bereits 1513 erkannte der Datenjournalist Nicolò Machiavelli in seinem Standardwerk »Der Fürst und sein Netzwerk«, wie sich hier die Sachlage darstellt: »So ist denn ein Fürst, der das Übel erst dann erkennt, wenn es da ist, nicht wahrhaft weise, was ja nur wenigen gegeben ist.« Jetzt also Facebook als Dating-App und Nutzerdaten, die gelöscht werden können, allerdings nur die von Drittanbietern, nicht die, die Facebook sammelt. Der Kaiser, er ist ja nackt! Als nächste Charmeoffensive plant Facebook, die Namen der gemeinsamen Kinder per App aus den Interessen und Likes seiner Nutzer zu generieren. Statt Marie, Hanna, Alexander und Paul dann Kollegah, Gang-Bang, Vodka-O. cod