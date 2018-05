Was soll das sein

Endlich läuft’s: Täglich erreichen uns Ihre Geschichten, liebe Leserinnen und Leser. Ganz herzlichen Dank allen, die sich bislang schon am 16. nd-Lesergeschichten-Wettbewerb beteiligt haben! Wir hoffen natürlich, dass viele andere sich daran ein Beispiel nehmen und ihre Geschichten bald auf die Reise schicken. Bis zum 13. Mai haben Sie dafür noch Zeit, dann ist Einsendeschluss!

In der vergangenen Woche habe ich Ihnen versprochen, das Geheimnis um die Vorleser zu lüften. Alle, die vielleicht - wie bisher immer - zwei »Promis« erwartet haben, muss ich diesmal leider enttäuschen. Denn in diesem Jahr bleiben wir ganz in »Familie« - der nd-Familie. Olaf Koppe, unser Verlagsleiter, wird den männlichen Part übernehmen. Vor ein paar Jahren schon las er einige der zehn schönsten Geschichten und stieß auf großen Anklang bei den Gästen der Abschlussveranstaltung. Die weibliche Stimme werde ich diesmal selber übernehmen. Warum? Ganz einfach: Der Wettbewerb steht unter dem Motto: »Lebe Deinen Traum!«. Und ich habe diesen Traum schon eine ganze Weile. Nun lebe ich ihn, »mute« Ihnen meine Stimme zu und hoffe, dass Sie auch damit leben können.

Für alle, die bei der Abschlussveranstaltung am 30. Mai ab 18 Uhr im nd-Gebäude dabei sein wollen: Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz - Entweder telefonisch unter (030) 2978 1655 oder per E-Mail unter: unterwegs@nd-online.de. Heidi Diehl