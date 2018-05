1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4 4.dxe5 d5 5.Sbd2 Sxd2 6.Lxd2 Le7 7.Ld3 c5 8.c3 Sc6 9.0-0 Lg4 10.Te1 Dd7 11.h3 Lh5 [Neu!] 12.Lf4 De6 13.a3 0-0 14.b4 h6 15.Lg3 b6 16.Sd4 Lxd1 17.Sxe6 fxe6 18.Taxd1= c4 19.Lc2 b5 20.a4 a6 21.f3 Lg5 22.Lf2 Lf4 23.Lc5 Tfd8 24.Ld6 Lg3 25.Te2 g5 26.Kf1 Kf7 27.Lc7 Te8 28.Ld6 Tac8 29.Ta1 Ted8 30.Lb1 Td7 31.Ta3 [31.axb5 axb5 32.Ta6 wäre höchst unangenehm für Caruana geworden.] 31...d4! 32.axb5 axb5 33.cxd4 Sxd4 34.Tea2 Sc6 35.Le4 Lxe5 36.Lxc6 Txd6 37.Lxb5 Td1+ [37...c3 hätte zwar einen Bauern gewonnen 38.Ta7+ Kf6 39.La4 Td4 40.Th7 Txb4 41.Lc2, aber danach käme Schwarz ins Stocken 41...Th4 42.Taa7 Ld6] 38.Ke2 Tg1! 39.Ke3 Tb1 40.Ta7+ Kf6 41.Ld7 Lf4+ 42.Ke2 Td8 [Diagramm I] 43.Tc2? [43.T2a6 wäre für Grischuk ein Muss gewesen.] 43...Txb4 44.Lc6 c3! 45.Td7 Tc8 46.Le4 h5 47.Kd3 Tb2 48.Ke2 [48.Txc3 Td2] 48...h4 49.Td1 Ke5 50.Ta1 Td8 51.Td1 Tdb8 52.Ta1 Ld2 53.Ta6 Td8 54.Tc6 Tb1 55.Kf2 Ta1 56.Tc4 Td4 57.Tc8 Tb4 [Diagramm II] 58.Ke2? Kf4 [Caruana verpasst hier zwar 58...Te1+ 59.Kf2 Tbb1 60.Tc5+ Kf6 61.f4 Le3+, kam aber auch so zum Ziel.] 59.Kf2 Tbb1 60.Tf8+ Ke5 61.Ld3 Tb2 62.Ke2 Te1+ 63.Kf2 Tc1 64.Txb2 cxb2 65.Tb8 Lc3 66.Le4 Ld4+ 67.Ke2 Kf4 68.Tb4 e5 69.Tb7 Kg3 0-1

Doch Statistik ist das eine, Spiel das andere. Und Caruana ist in Hochform wie mit Schwarz gegen Alexander Grischuk (Russland; 34).

Fabiano Caruana (USA; 25) spielt also das nächste WM-Duell gegen Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen; 27). Und er hat realistische Chancen. Sein Sieg beim jüngsten Kandidatenturnier unterstrich einmal mehr, dass Talent und Potenzial bei ihm enorm sind.

