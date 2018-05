Bei der Auflösung zu »Geht nicht? - Geht doch!« (14./15. April) hatten wir darauf verwiesen, dass zum logischen Denken schlussendlich auch ein wenig ganz biedere Rechentechnik gehört, um elegant ans Ziel zu kommen. Unsere Mitspielerin Beate Häger aus Stuttgart schrieb uns daraufhin, dass es »auf der Problemebene, auf der Ihr Euch bewegt, meistens sogar ganz ohne funktioniert. Keiner braucht zu befürchten, dass er über für ihn unlösbare Differentiale oder Integrale stolpert.«

In der Tat ist das auch eines unserer Kriterien, nach dem wir die Denkspiele aussuchen und zusammenstellen. Denn möglichst viele, also auch die, denen mancher Rechenkniff, manche Regel oder mancher Lösungsalgorithmus längst abhandengekommen ist, sollen mitmachen können. Das sind vor allem diejenigen im Seniorenalter. Aber auch die, die das alles noch gar nicht verinnerlicht haben, beispielsweise Schülerinnen und Schüler, sollen sich ausprobieren können. Gegebenenfalls zusammen mit den Großeltern oder Eltern. Wie vielleicht bei der heutigen Aufgabe, die so geht:

Eine einzelne kleine, etwas traurige Wildgans begegnete einem ganzen Schwarm von Wildgänsen. Darauf hatte sie schon tagelang gehofft, um sich anzuschließen. Geradezu enthusiastisch rief sie: »Hallo, ihr hundert Gänse!« - »Hallo, du kannst gern mit uns kommen!«, grüßte die alte Leitgans zurück, um aber auch gleich zu korrigieren: »Wir sind gar nicht hundert Gänse.« - »Oh, verzeiht«, rief die bis dahin einzelne Wildgans, »ich wollte euch weder über- noch unterschätzen. Wie viele seid ihr denn?«

Da machte die Leitgans einen Wissenstest: »Wenn wir so viele wären, wie wir sind, und dann noch einmal so viele und dann noch ein halbmal so viele und dann noch ein viertelmal so viele und dann noch du, dann erst wären wir hundert Gänse.«

Die kleine Wildgans grübelte vor sich hin. Dann hatte sie das Ergebnis. Und es stimmte genau! Denn bevor sie es der alten Leitgans zurief, hatte sie den Schwarm auch schon mal gründlich durchgezählt.

Wie viele Gänse waren es, ehe die kleine Wildgang dazustieß?

