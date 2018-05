Karl Marx hat als 18-Jähriger, in der Hochzeit der Spätromantik, Lyrik verfasst - Gedichte auf seinen Vater, die Natur und die Liebe, darunter natürlich Lobpreisungen seiner angebeteten Jenny. Der Bonner J.H.W. Dietz Verlag präsentiert eine wunderschöne Edition, versehen mit handschriftlichen Faksimiles: »Karl Marx. Weltgericht. Dichtungen aus dem Jahre 1837« (372 S., geb., 36 €).

Kühn gehüllt in weiten Glauthgewanden,

So wird kühn durch Felsensprung und Ragen,

Sich in Jenny’s Hauche Klang zu leihn,

Sonett an Jenny

Schlingt Todtschmerz tief in sich hinein,

So wallt er fort durch Blumenhain,

Wälzt stumm in Schwindelweisen,

Die sehn ihn stets am Fusse ziehn,

Hatt’ mich verlor’n in Blüthenhain,

Was soll das sein

