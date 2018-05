Halle. In Sachsen-Anhalt kommen besonders wenige Arbeitgeber ihrer Verpflichtung nach, Schwerbehinderte einzustellen. Nur 743 von 4302 Unternehmen besetzten mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit ihnen, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen am Freitag in Halle mit. Auf das Land gerechnet liege die Besetzungsquote bei 3,5 Prozent; knapp 14 000 von etwa 400 000 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen seien mit Schwerbehinderten besetzt. In keinem anderen Bundesland sei die Besetzungsquote niedriger, der Bundesschnitt habe zum Zeitpunkt der Erhebung Ende 2016 bei 4,7 Prozent gelegen, in Ostdeutschland bei 4,6 Prozent. Private und öffentliche Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen müssen den Angaben zufolge gesetzlich vorgeschrieben wenigstens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Schwerbehinderte vergeben. dpa/nd