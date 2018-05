Erfurt. Borkenkäfer-Alarm in Thüringens Fichtenwäldern: Die erste April-Wärme hat dazu geführt, dass die Schädlinge plötzlich ausgeschwärmt sind - vier Wochen früher als im langjährigen Mittel. Das teilte der Landesbetrieb Thüringenforst am Freitag in Erfurt mit. Er forderte alle Besitzer von Fichtenbeständen auf, spätestens jetzt die Bäume auf frischen Käferbefall zu kontrollieren. Betroffene Fichten müssten umgehend gekennzeichnet, gefällt und zügig aus dem Wald abtransportiert werden. dpa/nd