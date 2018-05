Düsseldorf. Die deutschen Finanzbehörden wollen tausende Airbnb-Vermieter wegen möglicher Steuerhinterziehung überprüfen. Wie die »Wirtschaftswoche« berichtete, stellte Deutschland ein Auskunftsersuchen an Irland, wo das Unterkunftsvermittlungsportal seinen Europasitz hat. Das Bundeszentralamt für Steuern will Airbnb-Vermittler daraufhin überprüfen, ob diese in ihren Steuerklärungen Einkünfte aus der Vermietung angegeben haben. Ertappten Vermietern drohen Steuernachzahlungen plus Verzugszinsen, Strafbescheide und Ordnungsgelder. AFP/nd