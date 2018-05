Moskau. Vor geplanten Protesten gegen die erneute Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin hat die russische Polizei mehrere Anhänger von Oppositionsführer Alexej Nawalny festgenommen. Wie die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info am Freitag mitteilte, wurden die Oppositionsaktivisten in St. Petersburg, im sibirischen Krasnojarsk, im südrussischen Krasnodar und in westrussischen Tambow in Gewahrsam genommen. In westrussischen Rjasan wurde ein Aktivist demnach stundenlang von der Polizei festgehalten, weil er Flugblätter verteilt hatte. AFP/nd