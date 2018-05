Quito. In Chile sollen Sexualstraftaten gegen Kinder künftig nicht mehr verjähren. Wenige Tage nach dem Tod eines Kleinkinds durch Vergewaltigung brachte Präsident Sebastián Piñera am Donnerstag (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz auf den Weg, wie der Sender »Tele13« berichtete. »Wir werden es nicht zulassen, dass die Zeit zum Komplizen derer wird, die unsere Kinder missbrauchen«, sagte Piñera. Bisher verjähren Straftaten an Kindern in Chile nach zehn Jahren. epd/nd