Bogotá. Wegen Unregelmäßigkeiten sollen die Konten der Partei der ehemaligen Guerillaorganisation FARC in Kolumbien eingefroren werden. Das ordnete die nationale Wahlbehörde CNE am Donnerstag an. Demnach waren staatliche Wahlkampfkostenzuschüsse von einem offiziellen Parteikonto illegal auf das Privatkonto des Kampagnenchefs Jorge Federico Ramírez überwiesen worden. Der FARC-Politiker Carlos Lozada sprach von einer Unterdrückung der legalen politischen Aktivität der Partei. dpa/nd