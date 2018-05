Es gibt eine neue durchgehende U-Bahn-Verbindung vom Südwesten in den Osten der Stadt. Die Züge der U3 fahren ab 7. Mai von der Station Krumme Lanke bis zur Warschauer Straße, wie die BVG am Freitag mitteilte. Bisher fährt die Linie nur bis Nollendorfplatz. Vorteil des neuen Konzepts: Zusammen mit der U1 erhöht sich die Taktung der Züge zwischen dem Wittenbergplatz und der Warschauer Straße. Profitieren könnten auch Studenten der Freien Universität, die die Strecke viel nutzen. In den Randzeiten fährt die U3 wie bisher nur bis zum Nollendorfplatz. dpa/nd