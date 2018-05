Was soll das sein

Das Land Berlin hat erstmalig ein Gremium zur Stärkung des Tierschutzes berufen. Dem Beirat gehören Tiermediziner und Juristen an, die die Senatsverwaltung beraten und den Tierschutz in Berlin vorantreiben sollen. Die zwölf Ehrenamtlichen trafen sich am Donnerstag zur ersten Sitzung, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz mitteilte. Zehn Organisationen benennen je ein Mitglied, zwei weitere schlägt der Tierschutzbeauftragte vor. Die Gründung eines Tierschutzbeirats war ein Vorhaben der rot-rot-grünen Koalition. Auch ein neues Tierschutzgesetz wird derzeit durch die von den Grünen geleitete Senatsverwaltung ausgearbeitet. dpa/nd