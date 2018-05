Am Ende eines kulinarisch unerfreulichen Restaurantbesuchs winkte Herr Mosekund den Kellner heran und fragte, ob er dem Koch eine persönliche Botschaft übermitteln würde. »Selbstverständlich, der Herr«, antwortete der Kellner. Herr Mosekund zückte seinen Füllfederhalter, riss ein Blatt aus seinem Notizbuch und schrieb: »In Zukunft sollten Sie bedenken, dass alles, was Sie den Gästen servieren lassen, gegen Sie verwendet werden kann.«

Ricarda Huchs Buch über die Romantik in der Anderen Bibliothek

Die Serie »Barry« etabliert den Typus des alltäglichen Auftragskillers in einer Komödie

