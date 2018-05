Gadow. Rund 150 junge Skatspieler aus ganz Deutschland wollen am Pfingstwochenende in Gadow (Prignitz) bei der deutschen Jugendmeisterschaft antreten. Skat helfe Kindern und Jugendlichen beim Rechnen und fördere das logische Denken, sagte Klaus Schulz, Präsident des Skat-Landesverbandes Berlin-Brandenburg, am Sonnabend. Es sei jedoch immer schwieriger, Nachwuchs für das Skatspielen zu begeistern. »Das Spielen am Computer zieht mehr«, sagte Schulz. Der Verband versuche, Arbeitsgemeinschaften an Schulen zu organisieren, um Kindern und Jugendlichen das Kartenspiel nahezubringen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt die Ausrichtung der Meisterschaft mit 2000 Euro aus Lottomitteln. Der Verband leiste einen wichtigen Beitrag, dass die Skattradition nicht verloren gehe und von Generation zu Generation weitergegeben werde, erklärte Woidke. Im Landesverband sind 750 Mitglieder organisiert, darunter 60 Jugendliche. dpa/nd