Frankfurt (Oder). In der Marienkirche in Frankfurt (Oder) sollte am Sonntagnachmittag der neue Oberbürgermeister René Wilke (LINKE) in sein Amt eingeführt werden, was bis zum Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht geschehen war. Eines der Grußworte sollte Tomasz Ciszewicz halten. Er ist der Bürgermeister der polnischen Schwesterstadt Slubice. Nach nd-Informationen beabsichtigte der neue Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke, in seinen Ausführungen auch auf die notwendige Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn einzugehen, dabei die besondere Verantwortung von Frankfurt (Oder) zu unterstreichen und proeuropäische Bemerkungen zu machen.

René Wilke, mit 33 Jahren der jüngste Oberbürgermeister im Land Brandenburg, war bislang stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Landtag. Am Sonnabend legte er sein Landtagsmandat nieder. Für ihn rückt der Agraringenieur Carsten Preuß ins Parlament nach. Preuß ist 1962 in Luckenwalde geboren, wo er bis jetzt in der Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming tätig war. Er ist als Parteiloser Linksfraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung von Zossen und außerdem Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz.

Bei der Zeremonie in der Marienkirche wurde der bisherige Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) nach acht Jahren im Dienst verabschiedet. nd