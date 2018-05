Eine Dampflok 50 3570, Baujahr 1942, fährt am Museum. Foto: dpa/Jens Büttner

Wittenberge. Hunderte Besucher kamen am Wochenende auf das Museumsgelände des historischen Lokschuppens von Wittenberge in der Prignitz. Mehrere rund 80 Jahre alte und klassisch schwarz-rot gepinselte Lokomotiven wurden unter Dampf gesetzt. Es waren die ersten »Dampftage« dieses Jahres. Am Sonnabend und am Sonntag standen neben den restaurierten Dampflokomotiven auch Diesel- und Kleindieselloks, alte Wagen sowie Draisinen des bundesweit einzigartigen Eisenbahnmuseums zur Schau.

Mit gleich fünf Dampfloks der Baureihe 50, erbaut in der Nazizeit zwischen 1939 und 1942 in Deutschland, habe das Museum ein Alleinstellungsmerkmal, sagte Dennis Kathke vom Vorstand des Betreibervereins. Der 1994 im sachsen-anhaltischen Salzwedel gegründete Verein Dampflokfreunde war 2012 mit seinem gesamten rollenden Material nach Wittenberge auf das denkmalgeschützte Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes umgezogen.

Die Stadt hatte 2010 das heruntergekommene Areal erworben und für knapp drei Millionen Euro erneuern lassen. Dazu hatte es Fördermittel vom Bund, vom Land Brandenburg und von der EU gegeben. Neben dem historischen Lokschuppen aus dem 19. Jahrhundert mit 16 Ständen und Drehscheibe stehen dem ehrenamtlich bewirtschafteten Museum etwa 2,5 Kilometer Gleisstrecken zur Verfügung. dpa/nd