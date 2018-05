Essen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat zurzeit bundesweit so viele ehrenamtliche Helfer wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Freiwilligen ist allein im vergangenen Jahr um rund 11 000 auf insgesamt 425 800 aktive Mitglieder gestiegen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf den DRK-Jahresbericht 2017 berichten, der am heutigen Montag vorgestellt werden soll. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt führt den Anstieg der Helferzahlen auch auf die gestiegene Hilfsbereitschaft durch den Zuzug von Geflüchteten zurück. Viele derjenigen, die sich in den Jahren 2015/2016 spontan beim DRK gemeldet haben, um vorübergehend Geflüchteten in den zahlreichen Notunterkünften zu helfen, seien laut Hasselfeldt inzwischen als feste ehrenamtliche Helfer beim Roten Kreuz. Sie engagierten sich jetzt etwa in der Nachbarschaftshilfe, der Sozialarbeit oder in Hospizen. dpa/nd.