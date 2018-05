Bratislava. Tausende Slowaken haben für Medienfreiheit und vorgezogene Parlamentswahlen demonstriert. Die Kundgebungen fanden am Freitagabend in mehreren Städten statt. Am Samstag hätten der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte heiraten wollen. Die beiden waren aber am 21. Februar von bisher unbekannten Tätern erschossen worden. Kuciak hatte Kontakte von Regierungsmitarbeitern zur italienischen Mafia und anderen zwielichtigen Geschäftsleuten untersucht. dpa/nd