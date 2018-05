Glasgow. Mehrere zehntausend Schotten haben am Samstag für die Unabhängigkeit von London demonstriert. Sie zogen durch das Zentrum von Glasgow, viele von ihnen schwenkten schottische Fahnen. An dem fünf Kilometer langen Marsch nahmen nach Angaben der Polizei 35 000 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 60 000. Seit dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum und dem Brexit-Votum hat der alljährliche Marsch immer größeren Zulauf. AFP/nd

Oppositionsführer Nawalny nach Festnahme in Moskau wieder frei

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!