Politiker der Union haben nach dem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen auch mehr Druck auf die Herkunftsländer der Schutzsuchenden gefordert. Abschiebungen scheiterten meistens daran, dass die Ausreisepflichtigen von den Botschaften der entsprechenden Länder keine Papiere bekämen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gegenüber Medien. Herkunftsländern, die bei Abschiebungen nicht kooperierten, solle deshalb beispielsweise Entwicklungshilfe entzogen werden.

Die Äußerungen Dobrindts sollten »den Boden bereiten für einen massiven faktischen Abbau von Grund- und Menschenrechten von Asylsuchenden«, kritisierte Burkhardt. Die Isolierung von Flüchtlingen in sogenannten AnKER-Zentren solle diese »abschiebereif machen, indem der Zugang zu anwaltlicher Vertretung in Praxis enorm erschwert wird«.

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine »aggressive Anti-Abschiebe-Industrie« in Deutschland kritisiert. Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden, sagte Dobrindt gegenüber Medien. Es sei »nicht akzeptabel«, wenn dadurch »die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird«.

Was soll das sein

