Istanbul. Sieben Wochen vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben vier Oppositionsparteien ein Wahlbündnis besiegelt, um die regierende AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan herauszufordern. Die Allianz sei ein Schritt hin zum »größtmöglichen Konsens«, sagte der Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan, am Samstag. Die CHP schloss den Deal mit der nationalkonservativen lyi-Partei, einer islamistischen Bewegung und einer rechten Partei. Derweil hätten die Behörden seinen Pass für ungültig erklärt und ihm die Ausreise untersagt, teilte der Oppositionspolitiker Sezai Temelli mit. Er war im Vorjahr zum Ko-Vorsitzenden der wichtigsten pro-kurdischen Oppositionspartei HDP gewählt worden. Agenturen/nd

