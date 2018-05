Eine Transfrau ist in Neukölln von einem Mann attackiert und verletzt worden. Die 53-Jährige stand am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Sonnenallee, als der Unbekannte auf sie zulief, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe ihr sofort mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und anschließend mit dem Fuß gegen den Kehlkopf getreten. Die Transfrau musste mit einer Kehlkopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger konnte unerkannt flüchten. Der Staatsschutz ermittelt. dpa/nd