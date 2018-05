Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Kiel. Nach einem Bürgerentscheid vom vergangenen Sonntag in Kiel ist klar: Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt behält ihren kleinen Flughafen. 70,3 Prozent der Teilnehmer stimmten für den Fortbestand des Mini-Airports, das Bündnis »Wir machen Stadt«, wozu auch die LINKE und die Grünen gehörten, kam lediglich auf einen Zuspruch von 29,7 Prozent. Die Initiative wollte den Kleinflughafen im Stadtteil Holtenau schließen und das Areal für den städtischen Wohnungsbau nutzen. Argumentiert haben die Airport-Gegner mit einer von der Stadt Kiel in Auftrag gegebenen Studie, die besagte, dass der Flughafen in seiner Größe nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sei. Als Flughafenbefürworter fühlen sich CDU, SPD, FDP, Südschleswigscher Wählerverband, Wirtschaftsverbände und der DGB nun als Bürgerentscheid-Gewinner. dh