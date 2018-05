Die Staatsanwaltschaft lehnt eine Entlassung von Kunstberater Helge Achenbach (66) nach zwei Dritteln seiner Haftstrafe ab. Das geht aus einem Schreiben des Landgerichts Kleve hervor, das Achenbach in sozialen Netzwerken veröffentlichte. Eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen wollte dazu am Montag keine Stellung nehmen. Die Gründe beträfen die Persönlichkeitsrechte Achenbachs.

Achenbach war 2015 wegen Betruges in Millionenhöhe an reichen Kunden, darunter der verstorbene Aldi-Erbe Berthold Albrecht, zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht plant an diesem Mittwoch eine Anhörung zur Strafaussetzung auf Bewährung nach zwei Dritteln der Haftzeit. Achenbach saß bereits seit Juni 2014 in Untersuchungshaft. Demnach hat er im Juni 2018 zwei Drittel der Gesamtstrafe verbüßt. dpa/nd