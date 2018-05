Was soll das sein

Erfurt. Thüringens frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) will sich bei der Landtagswahl 2019 nicht erneut um ein Landtagsmandat bewerben. »Es wird keine erneute Kandidatur geben. Ich lasse das auslaufen«, sagte die 60-jährige CDU-Politikerin der dpa. Lieberknecht, die von 2009 bis 2014 an der Spitze einer CDU/SPD-Landesregierung stand, läutet damit den kompletten Ausstieg aus der Berufspolitik ein. Seit vier Jahren ist Lieberknecht, die seit Anfang der 1990er Jahre unter anderem als Ministerin und Landtagspräsidentin die Landespolitik mitgeprägt hat, nur noch einfache Abgeordnete. Das Ministerpräsidentenamt hatte sie 2014 an Bodo Ramelow (LINKE) verloren. dpa/nd