Washington. Deutsche und US-Amerikaner verlieren laut einer Umfrage ihre gemeinsamen Werte. In einer Erhebung für die Organisationen Atlantikbrücke und American Council on Germany sah jeder Zweite diese Basis schwinden. Gleichzeitig wünschen sich der Umfrage des Instituts YouGov zufolge 67 Prozent der Deutschen und 69 Prozent der Amerikaner, dass die gegenseitigen Beziehungen bleiben wie sie sind oder sogar noch enger werden. Während den Deutschen danach Demokratie, Schutz der Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit besonders wichtig sind, nannten Amerikaner Religionsfreiheit, Demokratie und das Recht auf Waffen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Linke in Europa und Lateinamerika wehren sich gegen EU-Mercosur-Freihandelsabkommen

Freiburgs grüner Langzeitoberbürgermeister Dieter Salomon hat sein Amt an einen Politneuling verloren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!