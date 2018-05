Tokio. China und Japan wollen ihre Beziehungen verbessern und einen lange geplanten Mechanismus zur See- und Luftfahrtsicherheit in Gang setzen. Zu diesem Zweck sind beide Nachbarstaaten nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo vom Montag anscheinend zu einem Kompromiss bereit. So werde eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, um die sich beide streiten, namentlich im Zusammenhang mit dem Mechanismus zur Seesicherheit wahrscheinlich nicht erwähnt, hieß es. Eine entsprechende Vereinbarung soll bei einem Treffen zwischen dem chinesischen Premier Li Keqiang und seinem japanischen Kollegen Shinzo Abe am Mittwoch in Tokio getroffen werden. dpa/nd