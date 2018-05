Chinas Außenminister führt Gespräche in Pjöngjang / Bundesregierung will Vorwürfe gegen Iran prüfen

Seoul. Das Treffen zwischen Nordkoreas Staatsführer Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump soll nach südkoreanischen Medienberichten in Singapur stattfinden. Als Termin für das Treffen sei Mitte Juni anvisiert, berichtete die Seouler »Chosun Ilbo« am Montag. Sie berief sich auf diplomatische Quellen. Trump hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sich beide Seiten auf einen Ort und einen Termin für die Begegnung geeinigt hätten. Details hatte er nicht genannt. Es wäre das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Staatschef. AFP/nd

Linke in Europa und Lateinamerika wehren sich gegen EU-Mercosur-Freihandelsabkommen

Freiburgs grüner Langzeitoberbürgermeister Dieter Salomon hat sein Amt an einen Politneuling verloren

