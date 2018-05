LINKE warnt vor EU-Absichten in Afrika / Freistaaten regen Abschiebungen nach Syrien an

Bagdad. Nach dem Sieg über die IS-Terrormiliz steht Irak beim Umbau seines Sicherheitsapparates nach Einschätzung des deutschen Experten Markus Ritter vor einer gewaltigen Aufgabe. »Der riesige bewaffnete Apparat muss auf Friedenszeiten umgestellt werden«, sagte der Chef des EU-Polizeieinsatzes in Irak, Markus Ritter, gegenüber dpa. Größte Herausforderung sei es dabei, den Apparat zu verkleinern. »Hier gibt es viel zu viele Waffen und viel zu viele bewaffnete Kräfte«, erklärte Ritter. dpa/nd

Linke in Europa und Lateinamerika wehren sich gegen EU-Mercosur-Freihandelsabkommen

Freiburgs grüner Langzeitoberbürgermeister Dieter Salomon hat sein Amt an einen Politneuling verloren

