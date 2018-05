Was soll das sein

Der Karneval der Kulturen wird in diesem Jahr offensichtlich erheblich teurer als vorgesehen. Das berichtet die »Berliner Morgenpost« (Montag) unter Berufung auf die Senatskulturverwaltung. Im Landeshaushalt seien 830 000 Euro für das viertägige Fest am Pfingstwochenende eingeplant. »Die Mehrkosten werden wahrscheinlich über 100 000 Euro liegen. Genaues wird die Abrechnung zeigen«, sagte Daniel Bartsch, Sprecher von Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Grund für die Kostensteigerung sei ein umfangreicheres Sicherheitskonzept, das die Polizei empfohlen habe. Vom 18. bis zum 21. Mai wollen 68 Gruppen mit mehr als 4000 Teilnehmern die Straßen Berlins erobern. Am 20. Mai soll der große Straßenumzug stattfinden, bei dem 13 neue Gruppen dabei sein werden. dpa/nd