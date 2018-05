Früher verschnabulierte man gedankenlos morgens schön drei Gläschen Veuve Cliquot plus Canapés mit geräucherter Entenbrust oder pfiff sich für teuer Geld Matcha latte und Green Smoothies rein. Problem heute: Geld hat man immer weniger, wird immer schneller knapp. Checkt also mal den Trend aus den 40ern aus, der schlagartig wieder da ist und in Highspeed Deutschland erobert: Zuhause Graubrot (abgepackt) mit Margarine essen. Das phatte Pflanzenfett einfach mit dem Finger dünn auftragen und rein damit in die Futterluke! Basic Food Reloaded: einfach, klassisch, authentisch, healthy. Wurde auch Zeit, dass der neue hotte Aldi-Style endlich auch hierzulande im Food-Bereich ankommt: Zum Frühstück lecker Leitungswasser statt Laphroaig! Und statt frischem Seeteufel (19,49 Euro/415 Gramm) darf’s heute auch mal »Topic - Zarte Häppchen in Gelee mit feinem Lachs & Forelle« (0,49 Euro/415 Gramm) sein! Denn Lowlife und Poor Taste sind das neue Cool. tbl