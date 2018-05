Wenn sich der Schüler - trotz des bekannten Gesundheitsrisikos - für einen Kurs von zehn Monaten entscheide, müsse er auch die Konsequenzen tragen und sich an den Vertragsinhalt halten. Für die Unterrichtsgebühren hafteten Vater und Sohn gemeinsam. OnlineUrteile.de

Weiter führte der Sachverständige aus, dass plötzlich und überraschend so ein Problem erst recht nicht komme. Das sei keine »unvorhersehbare Krankheit«, die sich der Schüler erst nach Vertragsschluss zugezogen habe. Der junge Mann habe bei der Untersuchung selbst eingeräumt, so der Amtsrichter, dass die Beschwerden schon seit Jahren mehrmals die Woche auftreten. Er sei volljährig und damit unbeschränkt geschäftsfähig.

Das Amtsgericht München gab mit Urteil vom 20. Dezember 2017 (Az. 242 C 15750/16) der Schule Recht. Der Amtsrichter erklärte die Kündigung für unwirksam und konnte sich dabei auch auf ein medizinisches Gutachten stützen: Ein Reizdarm führe nicht zu Schulunfähigkeit, hatte der gerichtliche Sachverständige ausgesagt, der den Schüler untersucht hatte.

Die Schule akzeptierte die Kündigung nicht und klagte die Unterrichtsgebühren ein. Sie verwies auf den Vertragstext. Dort hieß es: »Über die Bindung an ein Schuljahr bin ich mir bewusst. ... Eine Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich. Die Kurse können nicht vorzeitig ordentlich gekündigt werden.«

