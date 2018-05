Steuerpflichtige, denen ein Steuerberater zur Seite steht, haben für die Abgabe ihrer Steuererklärung 2017 noch bis zum Jahresende Zeit. Übrigens: Für die Steuererklärung 2018 hat der Gesetzgeber die First verlängert: Erstellt man die Erklärung selbst, läuft sie erst zum 31. Juli 2019 ab. Wer einen Steuerberater nutzt, hat bis zum 29. Februar 2020 Zeit. Weil das aber ein Samstag ist, gilt als Abgabetermin der 2. März 2020. nd

Es lohnt in jedem Fall, noch einmal alles genau zu überprüfen. Fand ein berufsbedingter Umzug statt, so kann der steuerfreie Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen (ab 1. Februar 2017 sind es 764 Euro für Ledige und 1528 Euro für Verheiratete) genutzt werden. Auch Fahrtkosten, Fachliteratur oder Krankheitskosten können die Steuerlast mindern.

