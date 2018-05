In Deutschland gibt es verschiedene Qualitätssiegel und Zertifikate, mit denen sich Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste die Umsetzung bestimmter Maßnahmen zur Qualitätssicherung bescheinigen lassen können. Dazu gehören zum Beispiel Bereiche wie Hygienestandards oder das Medikamenten- und Fehlermanagement. Die Prüfung erfolgt freiwillig und in der Regel durch eine externe Stelle.

Jedoch ist der Markt für diese Nachweise nur schwer zu durchschauen. Vor allem für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ist es schwierig, die Bedeutung von derzeit etwa 20 gebräuchlichen Siegeln und Zertifikaten einschätzen zu können.

Um die Orientierung zu erleichtern, hat das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) zentrale Informationen zu Siegeln und Zertifikaten, die in der Langzeitpflege in Deutschland häufig Anwendung finden, in einer Übersicht zusammengefasst. So kann man sich einen Überblick darüber verschaffen, was die einzelnen Siegel oder Zertifikate bedeuten, wer die Prüfungen der Kriterien durchführt und wo man weiterführende Auskünfte bekommen kann.

Allerdings sind die Siegel und Zertifikate meist nicht miteinander vergleichbar, da Prüfverfahren und Prüfinhalte unterschiedlich sind. Daher ist es wichtig, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.

Dennoch ist die ZQP-Übersicht Siegel und Zertifikate, die unter www.zqp.de kostenlos zugänglich ist, eine wertvolle Orientierungshilfe. ZQP/nd