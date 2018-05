Die neuen Vorschläge zur Vermeidung von Plastikmüll sollen am 23. Mai präsentiert werden. Das Verbot bedarf aber der Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments. nd

Angesichts von europaweit rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich plant die EU-Kommission ein Verbot von Einweggeschirr aus Plastik. Auch Strohhalme und Essstäbchen könnten betroffen sein. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte allerdings, dass die Behörde ausschließlich ein Verbot solcher Produkte in Erwägung ziehe, für die es gute und preislich vergleichbare Alternativen gebe.

