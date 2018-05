Koblenz. Auch vier Jahre nach dem Untreue-Urteil gegen den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) lebt dieser juristisch weiterhin in Ungewissheit. Im April 2014 verurteilte ihn das Landgericht Koblenz mit Blick auf den spektakulär gescheiterten Nürburgring-Ausbau zu dreieinhalb Jahren Haft. 2015 hob der Bundesgerichtshof das Urteil teilweise auf: In einigen Fällen sei nicht rechtsfehlerfrei die Gefährdung von Landesvermögen begründet worden. Damit muss eine andere Gerichtskammer Deubel erneut den Prozess machen. Doch ein Termin ist auch nach zweieinhalb Jahren unklar, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Man lasse den Fall erst erneut von Experten beleuchten. Deubel (68) hatte im ersten Prozess stets seine Unschuld beteuert. Dabei war es um die 2009 gescheiterte Privatfinanzierung des zu großen Ausbaus des Nürburgrings gegangen. Als sich kein Investor fand, musste das Land einspringen und Deubel zurücktreten. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnungen in privaten Studierendenwohnheime für die einen - Verdrängung für den Rest?

Im Schatten der sich verbessernden Beziehungen in Nordostasien gibt es auch Bewegung in anderen jahrzehntealten Konfliktherden

73. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus in Europa

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!