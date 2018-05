Erfurt. Das Thüringer Landesamt für Statistik hat einen neuen Präsidenten. Der frühere Innenminister Holger Poppenhäger leitet seit Mai die Statistikbehörde im Freistaat, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte. Der Jurist war von 2009 bis 2014 Justiz- und danach bis 2017 Innenminister in Thüringen. Poppenhäger hatte das Ministeramt wegen Kritik an der geplanten Gebietsreform räumen müssen. Vor seiner Zeit im Freistaat arbeitete er fünf Jahre lang als Referatsleiter im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Dabei beschäftigte sich Poppenhäger auch wissenschaftlich mit Rechtsfragen amtlicher Statistik. dpa/nd