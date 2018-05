Potsdam. Die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandré (LINKE) rügte am Dienstag in der Linksfraktionssitzung die mangelnde Präsenz von Abgeordneten der Linkspartei im Plenum der jüngsten Landtagssitzung. Was zweifellos für andere Fraktionen genauso zutrifft, ist laut Vandré offenbar auch bei den Sozialisten ein Problem. Der parlamentarische Geschäftsführer Thomas Domres sei wiederholt gezwungen gewesen, zeitweilig Abwesende in den Plenarsaal zurückzuholen. Gerade bei der Debatte um die Schulstandorte seien »eindeutig viel zu wenige« Parlamentarier auf ihren Plätzen gewesen, monierte Vandré. winei