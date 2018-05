München. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im ersten Quartal dank weniger Großschäden deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss sei um 49 Prozent auf 826 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Der Anstieg ist keine große Überraschung, da die Munich Re bereits im April mitgeteilt hatte, dass der Konzerngewinn zum Jahresauftakt über der Marke von 800 Millionen Euro lag. Das operative Ergebnis stieg um 35 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Für 2018 gehen die Münchner von einem Gewinn zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro aus. 2017 hatte die Munich Re wegen Großschäden nicht einmal 400 Millionen Euro verdient. dpa/nd

