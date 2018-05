Der Bayerische Rundfunk (BR) hat seine Finanzlast aus der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter abgemildert, aber bis Ende 2020 droht noch eine Bilanzlücke von 400 Millionen Euro. Dies ergibt sich aus dem Bericht, den der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) veröffentlicht hat. Die Finanzprüfer würdigen darin den Sparkurs des öffentlich-rechtlichen Senders und fordern weitere Maßnahmen. Dem BR sei es gelungen, bis Ende 2016 seinen ursprünglich geplanten Finanzbedarf um 102 Millionen Euro zu verringern. Er müsse aber »seine Strukturen weiter nachhaltig verschlanken und Geschäftsprozesse bei Produktion und Redaktionen weiter optimieren«, heißt es in dem Prüfbericht, der dem Landtag und dem bayerischen Wissenschaftsministerium vorgelegt wurde. Wegen der niedrigen Zinsen werde die Pensionslast weiter steigen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Schwartzsche Villa zeigt die Ausstellung »Katrin Plavcak - On the Couch«

Die Craft-Beer-Marke »Braufactum« will mit ihrem Gastrokonzept neue Welten erobern. Daraus wird nichts.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!