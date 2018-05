Politisch motivierte »Ausländerkriminalität« hat in München stark zugenommen - wegen eines Deutschen

In Bayern wurde ein Exemplar dieser Zeitung beschlagnahmt, das für einen inhaftierten Sprayer gedacht war

Der Vorfall in Aichach erinnert an das Zugunglück im oberbayerischen Bad Aibling vom Februar 2016. Damals waren zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben. Der damals zuständige Fahrdienstleiter hatte auf dem Handy gespielt und Signale falsch gestellt. dpa/nd Foto: AFP/Christof Stache

Im Laufe des Tages sollte noch ein externer Gutachter an die Unfallstelle kommen.

Am Montagabend war eine mit etwa 30 Fahrgästen besetzte Regionalbahn auf dem Weg von Augsburg nach Ingolstadt auf einen stehenden Güterzug geprallt. Warum beide Züge auf demselben Gleis unterwegs waren, ist noch unklar. Die Kripo schließt nach bisherigen Ermittlungen eine technische Panne aus und sieht auf jeden Fall menschliches Versagen als Ursache. Der 37 Jahre alte Zugführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben.

Aichach. Nach dem schweren Bahnunfall mit zwei Toten und 14 Verletzten bei Aichach in Bayern ist am Dienstag gegen den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn Haftbefehl erlassen worden. Der 24-Jährige bleibt aber vorläufig auf freiem Fuß. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung außer Vollzug gesetzt, da keine unmittelbare Fluchtgefahr bestehe, teilte das Augsburger Polizeipräsidium mit. Die Ermittler werfen dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn vor, für das Unglück verantwortlich zu sein.

Foto: Der Vorfall in Aichach erinnert an das Zugunglück im oberbayerischen Bad Aibling vom Februar 2016. Damals waren zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben. Der damals zuständige Fahrdienstleiter hatte auf dem Handy gespielt und Signale falsch gestellt. dpa/nd Foto: AFP/Christof Stache

Im Laufe des Tages sollte noch ein externer Gutachter an die Unfallstelle kommen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!