Istanbul. Trotz der engen Verbindung zwischen der türkischen Regierung und Ditib setzt das Bundesinnenministerium auch in Zukunft auf eine Zusammenarbeit mit dem Moscheeverband. Zwar würde er Ditib derzeit nicht als vertrauenswürdigen Partner bezeichnen, sagte am Montag der parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer gegenüber dpa am Rande einer Sicherheitskonferenz in Istanbul. Ziel müsse aber sein, gemeinsam mit der türkischen Regierung und Ditib eine Plattform zu schaffen, »die es ermöglicht, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten«. Die Probleme mit einigen Ditib-Imamen, denen Spitzeltätigkeit für türkische Dienste vorgeworfen wurde, seien »keine Barriere, die eine Kooperation mit Ditib für alle Zeit ausschließt«, sagte Mayer. dpa/nd