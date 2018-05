Nelli Tügel über die Verhaftung des katalanischen Ex-Präsidenten Carles Puigdemont in Deutschland

Der »Reformmotor« Merkel-Macron stottert / Französischer Alleingang in Nordsyrien

Brüssel. Der anhaltende Streit um den Status Kosovos überschattet die Vorbereitungen für den EU-Westbalkan-Gipfel in der kommenden Woche. Hintergrund ist, dass fünf EU-Länder dem 2008 von Serbien abgespaltenen Gebiet weiterhin die Anerkennung als Staat verweigern und dies auch bei dem Spitzentreffen in Sofia deutlich machen wollen. Die Anerkennungsverweigerer sind Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei und Spanien. Madrids Regierungschef Manuel Rajoy wolle sich auf keinen Fall mit dem Präsidenten Kosovos fotografieren lassen. dpa/nd

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnungen in privaten Studierendenwohnheime für die einen - Verdrängung für den Rest?

Im Schatten der sich verbessernden Beziehungen in Nordostasien gibt es auch Bewegung in anderen jahrzehntealten Konfliktherden

73. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus in Europa

