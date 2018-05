Tripolis: Der libysche General Khalifa Haftar hat am Montag eine Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in der Hafenstadt Derna angekündigt. In der ostlibyschen Stadt Bengasi erklärte er, die »Stunde Null hat geschlagen« zur Befreiung von Derna. Alle friedlichen Bemühungen zur Lösung der Krise seien fehlgeschlagen. Derna ist die einzige Stadt im Osten Libyens, die nicht unter der Kontrolle von Haftars Armee steht. dpa/nd