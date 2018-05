Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Abu Dhabi. Weltweit sind im vergangenen Jahr erstmals mehr als zehn Millionen Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt gewesen. 2017 wurden in dem Sektor rund 500 000 neue Jobs geschaffen, wie die Internationale Agentur für erneuerbare Energien am Dienstag in Abu Dhabi mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 5,3 Prozent. Insgesamt verzeichnete die Agentur Ende des vergangenen Jahres 10,3 Millionen Beschäftigte, die etwa durch Auf- und Ausbau von Solar- oder Windkraftanlagen ihr Geld verdienten. Gegenüber dem Jahr 2012 ist das ein Anstieg von insgesamt 47 Prozent. AFP/nd