Berlin. Die deutsche Recyclingwirtschaft hält im Kampf gegen Plastikmüll eine Steuer auf Plastik für den falschen Weg. »Wir sind keine Anhänger einer Steuer«, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), Peter Kurth, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des neuen »Statusberichts der deutschen Kreislaufwirtschaft«. Stattdessen brauche es einen »klugen« Einsatz von Kunststoffen und die Förderung von recyclingfähigen und bereits recycelten Materialien. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!